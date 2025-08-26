На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Эстонии упал украинский беспилотник

ERR: украинский военный беспилотник упал на территории Эстонии
На территории Эстонии упал военный беспилотник, дрон, скорее всего, принадлежит Украине. Об этом сообщает местная телерадиокомпания ERR.

«По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон», — подчеркнул он.

По словам Певкура, на данный момент ничто не указывает на то, что упавший беспилотник принадлежит ВС России.

Как сообщается, беспилотник упал на территории Эстонии в воскресенье 24 августа ранним утром.

В начале августа главы двух литовских министерств обратились к генсеку НАТО Марку Рютте с просьбой усилить противовоздушную оборону республики после случаев с падением дронов.

1 августа литовские СМИ сообщали, что на полигоне в Гайжюнай, в Йонавском районе был обнаружен беспилотный летательный аппарат, который якобы прилетел в Литву из Белоруссии. На место происшествия выезжали военные следователи и саперы.

Ранее президент Литвы провел экстренное совещание для обсуждения безопасности неба.

