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В Литве нашли «белорусский» дрон спустя неделю поисков

Delfi: в Литве обнаружен дрон, залетевший в начале недели из Беларуси
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Lietuvas Aizsardzības ministrija

На полигоне в Гайжюнай, в Йонавском районе был обнаружен беспилотный летательный аппарат, который якобы прилетел в Литву из Беларуси в начале недели. Об этом сообщает Delfi.

«По предварительным данным, обнаруженный беспилотник похож на российский беспилотник «Гербера», предназначенный для обмана систем противовоздушной обороны, поскольку визуально напоминает иранский боевой беспилотник «Шахед», — говорится в публикации.

Также информацию о найденном беспилотнике агентству BNS подтвердила министр обороны Довиле Шакалене. Она пообещала позднее предоставить более подробную информацию. На место происшествия выезжают военные следователи и саперы.

28 июля портал LRT сообщал, что залетевший, предположительно, из Белоруссии беспилотник заметили в небе недалеко от Вильнюса.

10 июля сообщалось, что на территории Литвы упал похожий на беспилотник объект, который залетел из Белоруссии.

В оборонном комитете парламента Литвы допустили, что инцидент связан с военными маневрами в Белоруссии, где, вероятно, не сбили одну из учебных целей, которая и залетела в страну.

Ранее Росавиация показала, как в небе могут использоваться беспилотники.

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