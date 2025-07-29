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Президент Литвы провел экстренное совещание для обсуждения безопасности неба

Науседа провел экстренное совещание после проникновения БПЛА из Белоруссии
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Pavlo Palamarchuk/Reuters

В связи с возможным проникновением в Литву беспилотника с территории Белоруссии литовский президент Гитанас Науседа провел экстренное совещание для обсуждения вопроса безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает Delfi.

«Так же, как мы недавно смогли решить проблему безопасности границ, мы можем успешно решить и вопрос безопасности воздушного пространства. Поэтому необходимы немедленные, конкретные и скоординированные действия», — заявил главный советник президента Дейвидас Матулёнис.

По его словам, сейчас не время для дискуссий, а время для действий и принятия конкретных решений — в области вооруженных сил, службы охраны госграницы и службы общественной безопасности Литвы.

Поскольку вооруженный конфликт на Украине продолжается, в будущем в Литве могут быть зафиксированы и другие подобные инциденты. По мере обострения украинского кризиса количество преднамеренных провокаций или случайных вторжений в литовское воздушное пространство боевых или имитационных беспилотников будет только увеличиваться, предположил Матулёнис.

Чиновник добавил, что на состоявшемся совещании Науседа обсудил с руководителями ответственных ведомств вопросы выявления беспилотников, информирования общественности и нейтрализации угрозы.

28 июля портал LRT сообщил, что залетевший, предположительно, из Белоруссии беспилотник заметили в небе недалеко от Вильнюса.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.

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