Литва попросила НАТО усилить ПВО в стране после падения дронов

Главы двух литовских министерств обратились к генсеку НАТО Марку Рютте с просьбой усилить противовоздушную оборону республики после случаев с падением дронов. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

«Сегодня вместе с (министром обороны Литвы) Довиле Шакалене мы направили совместное письмо генеральному секретарю НАТО с призывом немедленно принять меры по укреплению потенциала противовоздушной обороны в Литве», — написал Будрис.

1 августа литовские СМИ сообщали, что на полигоне в Гайжюнай, в Йонавском районе был обнаружен беспилотный летательный аппарат, который якобы прилетел в Литву из Беларуси. На место происшествия выезжали военные следователи и саперы.

10 июля также сообщалось, что на территории Литвы упал похожий на дрон объект, который залетел из Белоруссии. В оборонном комитете парламента страны допустили, что инцидент связан с военными маневрами в Белоруссии, где, вероятно, не сбили одну из учебных целей, которая и залетела в страну.

Ранее президент Литвы провел экстренное совещание для обсуждения безопасности неба.