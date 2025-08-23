На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский посол заподозрил ЕС в причастности к протестам в Сербии

Посол РФ: обращение протестующих сербов к Брюсселю выдает заинтересованность ЕС
Marko Djurica/Reuters

Обращение сербских оппозиционеров и протестующих к Европейскому союзу и в целом к западным странам с просьбой выступить посредниками по разрешению кризиса свидетельствует о том, что ЕС изначально был причастен к этому кризису. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

По словам дипломата, апелляции к Западу идут одновременно с активной кампанией в СМИ, направленной против президента Сербии Александра Вучича, против самой страны, которая не хочет встраиваться в евродисциплину, отказывается от антироссийской линии.

Акции протеста возобновились 18 августа в Белграде, Нови-Саде и других городах под слоганом «На чем мы остановились?». В соцсетях также сообщают о том, что в Нови-Пазаре демонстранты перекрыли трассу, ведущую в Черногорию.

Массовые акции студентов и оппозиционных сил вспыхнули в Сербии после обрушения навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде 1 ноября прошлого года. Первоначально вызванные социальными проблемами, протесты вскоре приобрели явный политический характер: участники настаивают на немедленном проведении внеочередных парламентских выборов и уходе в отставку действующего кабинета министров.

Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал глупостями слухи о возможной отставке ряда пророссийских политиков.

