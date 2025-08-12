Вучич отреагировал на слухи о готовящейся отставке пророссийских политиков в Сербии

Слухи о возможной отставке ряда пророссийских политиков в Сербии являются «глупостями». Об этом заявил президент республики Александар Вучич в беседе с РИА Новости.

Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается менять свою позицию относительно России и вводить против нее санкции.

«Это все глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает», — заявил Вучич.

До этого ТАСС со ссылкой на сербский источник сообщил, что премьер-министр Сербии Джуро Мацут под давлением Запада планирует провести перестановки в своем кабинете и отправить в отставку некоторых пророссийских политиков, которые имеют опыт работы в структурах безопасности.

По данным собеседника агентства, этим шагом Запад якобы пытается ослабить связи Сербии с Россией. При этом он уточнил, что «президент Сербии Александар Вучич в этом процессе участия не принимает».

До этого Вучич заявил о намерении Сербии продолжать укреплять отношения с Россией во всех сферах. Речь, в частности, идет о сотрудничестве стран в сферах энергетики и торговли.

Ранее Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции.