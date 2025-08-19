В Белграде протестующие забросали камнями отделение правящей партии

В Сербии участники протеста побили стекла и забросали камнями и пиротехникой одно из отделений правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде. Об этом сообщает телеканал N1.

В ходе марша от юридического факультета группа молодых людей разбила стекла в офисе СПП на улице Цвиечевой в районе Палилула. В момент нападения в отделении никого не было. Позже на место прибыли жандармы и оттеснили собравшихся.

Вечерние акции протеста в понедельник, 18 августа, прошли в Белграде, Нови-Саде и других городах под слоганом «На чем мы остановились?». В соцсетях также сообщают о том, что в Нови-Пазаре демонстранты перекрыли трассу, ведущую в Черногорию.

Массовые акции студентов и оппозиционных сил вспыхнули в Сербии после обрушения навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде 1 ноября прошлого года. Первоначально вызванные социальными проблемами, протесты вскоре приобрели явный политический характер: участники настаивают на немедленном проведении внеочередных парламентских выборов и уходе в отставку действующего кабинета министров.

Ранее Вучич пообещал разобраться с протестами в Сербии в ближайшие дни.