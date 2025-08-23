Экс-советник Кучмы заявил о последствиях проекта о незаконном пересечении границы Украины

Принятие на Украине нового законопроекта об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения может привести к вооруженным столкновениям в стране. Об этом заявил бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, в случае принятия закона граждане будут выходить из украинского гражданства, а миллионы уже уехавших не вернутся в страну.

Соскин считает, что новый проект приведет к тому, что люди начнут предпринимать силовые попытки покинуть Украину.

«А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт откроют», — утверждает экс-советник.

22 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную раду на рассмотрение законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска) в условиях военного положения.

Ранее Зеленский предложил смягчить ограничения на выезд мужчин с Украины.