На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы заявил о последствиях проекта о незаконном пересечении границы Украины

Соскин: законопроект Свириденко приведет к столкновениям на границе Украины
true
true
close
Inna Varenytsia/AP

Принятие на Украине нового законопроекта об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения может привести к вооруженным столкновениям в стране. Об этом заявил бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, в случае принятия закона граждане будут выходить из украинского гражданства, а миллионы уже уехавших не вернутся в страну.

Соскин считает, что новый проект приведет к тому, что люди начнут предпринимать силовые попытки покинуть Украину.

«А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт откроют», — утверждает экс-советник.

22 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную раду на рассмотрение законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска) в условиях военного положения.

Ранее Зеленский предложил смягчить ограничения на выезд мужчин с Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами