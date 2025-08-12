На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский предложил смягчить ограничения на выезд мужчин с Украины

Зеленский: украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить покидать страну
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Украинские власти могут разрешить молодым людям в возрасте до 22 лет выезжать за пределы страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Мужчины до 22 лет смогут уезжать за границу. Я поручил это правительству. В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении», — сказал Зеленский.

При этом он допустил, что кабмин может не одобрить его инициативу.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Украина может потерять поколение, поскольку украинские родители массово вывозят сыновей в возрасте 16-17 лет за границу.

Так она прокомментировала законодательную инициативу ее коллеги Александра Федиенко, который предложил разрешить выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет.

По словам Скороход, в итоге молодые люди оседают в других странах. Парламентарий назвала эту ситуацию «катастрофой» для Украины.

Ранее сообщалось, что Львовская ОВА выпускала мужчин за границу по запросам с подписью Александра III.

Новости Украины
