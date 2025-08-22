На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинцев хотят наказывать за побег за границу

В Раде рассматривают законопроект об уголовной ответственности за побег за границу
true
true
true
close
TV

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Раду на рассмотрение законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска) в условиях военного положения. Об этом сообщает «Политика Страны».

Помимо этого, предлагается установить уголовную ответственность за повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры, а также нарушение установленного срока пребывания за границей.

До этого депутат Рады Сергей Евтушок заявил, что не всех 18–22-летних украинцев будут выпускать за границу, а только студентов иностранных вузов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, что украинские власти могут разрешить молодым людям в возрасте до 22 лет выезжать за пределы страны. Депутат в свою очередь уточнил, что выехать с территории Украины смогут только студенты иностранных вузов, имеющие законную отсрочку от призыва и разрешение на выезд.

В конце июля другой украинский депутат Анна Скороход высказала опасения, что страна может потерять целое поколение, поскольку украинские родители массово вывозят сыновей в возрасте 16–17 лет за границу.

Ранее сообщалось, что из США депортировали первых украинцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами