Украинцев хотят наказывать за побег за границу

В Раде рассматривают законопроект об уголовной ответственности за побег за границу

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Раду на рассмотрение законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска) в условиях военного положения. Об этом сообщает «Политика Страны».

Помимо этого, предлагается установить уголовную ответственность за повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры, а также нарушение установленного срока пребывания за границей.

До этого депутат Рады Сергей Евтушок заявил, что не всех 18–22-летних украинцев будут выпускать за границу, а только студентов иностранных вузов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, что украинские власти могут разрешить молодым людям в возрасте до 22 лет выезжать за пределы страны. Депутат в свою очередь уточнил, что выехать с территории Украины смогут только студенты иностранных вузов, имеющие законную отсрочку от призыва и разрешение на выезд.

В конце июля другой украинский депутат Анна Скороход высказала опасения, что страна может потерять целое поколение, поскольку украинские родители массово вывозят сыновей в возрасте 16–17 лет за границу.

Ранее сообщалось, что из США депортировали первых украинцев.