Экс-премьер Италии заявил о снижении геополитического влияния Европы

Экс-премьер Италии Драги: приход Трампа развеял иллюзию о значении Евросоюза
Vincent Kessler/Reuters

Бывший премьер Италии и экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги высказал мнение, что иллюзия о весомости Евросоюза (ЕС) в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

«В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась», — сказал Драги.

Экс-премьер Италии считает, что поворотный момент наступил с приходом к власти Трампа. После этого, по его словам, многое изменилось. В частности, Евросоюзу пришлось смириться с пошлинами, введенными его «крупнейшим торговым партнером и давним союзником, США».

Драги отметил, что Вашингтон также подтолкнул ЕС увеличить военные расходы. Это решение, по его мнению, следовало бы принять, однако оно было реализовано «в форме и способами, которые, вероятно, не отражают интересы Европы».

Новость дополняется.

