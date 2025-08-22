Стало известно, что Европа может предложить Трампу за мир на Украине

Economist: ЕС может склонить Трампа к сделке по Украине через Нобелевскую премию

Желание президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира может быть использовано лидерами стран Европы в качестве инструмента влияния на его позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает журнал The Economist.

Отмечается, что хотя прямое воздействие на норвежский Нобелевский комитет практически невозможно, сама процедура выдвижения кандидатуры американского лидера может стать дипломатическим жестом, способным улучшить отношения с главой Белого дома.

Трамп заявлял о своем влиянии на урегулирование шести международных конфликтов: между Демократической Республикой Конго и Руандой, между Индией и Пакистаном, между Азербайджаном и Арменией, между Таиландом и Камбоджей, между Ираном и Израилем, а также Египтом и Эфиопией.

Ранее Трампа предупредили, что ему не дадут Нобелевскую премию мира за «продажу» Украины.