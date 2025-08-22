На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Европа может предложить Трампу за мир на Украине

Economist: ЕС может склонить Трампа к сделке по Украине через Нобелевскую премию
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Желание президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира может быть использовано лидерами стран Европы в качестве инструмента влияния на его позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает журнал The Economist.

Отмечается, что хотя прямое воздействие на норвежский Нобелевский комитет практически невозможно, сама процедура выдвижения кандидатуры американского лидера может стать дипломатическим жестом, способным улучшить отношения с главой Белого дома.

Трамп заявлял о своем влиянии на урегулирование шести международных конфликтов: между Демократической Республикой Конго и Руандой, между Индией и Пакистаном, между Азербайджаном и Арменией, между Таиландом и Камбоджей, между Ираном и Израилем, а также Египтом и Эфиопией.

Ранее Трампа предупредили, что ему не дадут Нобелевскую премию мира за «продажу» Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами