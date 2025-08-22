Захарова обвинила в несерьезности западные СМИ из-за публикаций про Лаврова

Публикации западных СМИ о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров своими высказываниями об интересах Москвы якобы подрывает договоренности, достигнутые между США и РФ на Аляске, сложно назвать серьезными. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она предложила вспомнить конкретные заявления президента РФ Владимира Путина и самого Лаврова и отметила, что как глава государства, так и руководитель внешнеполитического ведомства говорили о необходимости учитывать интересы России при урегулировании украинского конфликта и отмечали готовность Москвы работать над гарантиями безопасности для Киева.

Захарова назвала российскую позицию последовательной и подчеркнула, что слова Лаврова лишь подтверждают уже высказывавшиеся Путиным тезисы по конфликту на Украине, поскольку МИД реализует курс внешней политики, определяемый президентом.

«Поэтому говорить о каком-то «подрыве» чего-либо со стороны министерства попросту несерьезно», — заключила Захарова.

21 августа Лавров заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве.

Он отметил попытки лидеров европейских стран после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в США, которая связана с попытками изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение, и подчеркнул, что подобная позиция вызывает у Москвы отторжение.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию конфликта с РФ.