Лавров: РФ выступает против гарантий безопасности для Киева, угрожающих Москве

Лавров: Россия против гарантий безопасности для Киева в логике борьбы с Москвой

Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил о попытках лидеров европейских стран после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в США, которая связана с попытками изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение.

«Конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

21 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности для своей страны по примеру гарантий США для Израиля. По словам политика, до встречи в Вашингтоне 18 августа США не было среди гарантов безопасности, а теперь есть заявления об их готовности присоединиться.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Соединенные Штаты не возьмут на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности Украины, пока не поймут, что требуется.

Ранее Зеленский обвинил Путина в намерении «продать воздух» Украине.