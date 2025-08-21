Трамп не исключил, что США будут действовать «иначе» по Украине

В течение двух недель ситуация с процессом мирного урегулирования конфликта на Украине прояснится, возможно, Вашингтону нужно будет действовать по-другому. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Агентство Reuters писало со ссылкой на источники о том, что соглашение по Украине может включать либо трехстороннюю сделку между Москвой, Вашингтоном и Киевом, которая будет признана Совбезом ООН, либо возврат к Стамбульским договоренностям 2022 года.

В том же материале также говорилось, что главные требования России по Украине – отказ Киева от Донбасса, отказ от вступления в НАТО, сохранение нейтралитета и отсутствие западных войск в стране.

Как утверждают источники Reuters, Москва якобы пошла на компромисс в отношении территориальных требований к Украине, которые президент России выдвинул в июне 2024 года. Согласно тем требованиям, Киев должен был уступить все четыре области, которые являются частью РФ: Донецк и Луганск на востоке Украины, которые составляют Донбасс, а также Херсон и Запорожье на юге.

В своем новом предложении российский президент придерживается требования о том, чтобы Украина полностью вывела войска из тех районов Донбасса, которые она все еще контролирует. Однако, в свою очередь, Москва якобы готова «оставить нынешние линии фронта в Запорожье и Херсоне».

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.