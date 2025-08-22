Евросоюз перевел Украине новый транш

Европейский союз (ЕС) перевел Украине новый транш в размере €4,05 млрд. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии (ЕК).

«К украинскому Дню независимости 24 августа ЕС перевел Украине €4,05 млрд. Они включают транш из европейского Фонда поддержки Украины на €3,05 млрд и €1 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с февраля 2022 года ЕС выделил €168,9 млрд в качестве гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель еще до вступления Украины в ЕС хочет запланировать на ближайшие семь лет средства на ее финансирование. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов евро. Он добавил, что Венгрия не позволит заставить своих граждан платить ни за ускоренное вступление Украины в ЕС, ни за бессмысленную поддержку Киева.

В июне Еврокомиссия выделила €1,6 млрд Украине с доходов от активов Центрального банка России. Прибыль поступает от активов, замороженных в результате санкций ЕС, при этом сами активы остаются заблокированными.

Ранее на Украине заявили о получении финпомощи от ЕС за счет российских активов.