На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз перевел Украине новый транш

Еврокомиссия: Евросоюз перевел Украине транш в размере €4,05 млрд
true
true
true
close
РИА Новости

Европейский союз (ЕС) перевел Украине новый транш в размере €4,05 млрд. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии (ЕК).

«К украинскому Дню независимости 24 августа ЕС перевел Украине €4,05 млрд. Они включают транш из европейского Фонда поддержки Украины на €3,05 млрд и €1 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с февраля 2022 года ЕС выделил €168,9 млрд в качестве гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель еще до вступления Украины в ЕС хочет запланировать на ближайшие семь лет средства на ее финансирование. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов евро. Он добавил, что Венгрия не позволит заставить своих граждан платить ни за ускоренное вступление Украины в ЕС, ни за бессмысленную поддержку Киева.

В июне Еврокомиссия выделила €1,6 млрд Украине с доходов от активов Центрального банка России. Прибыль поступает от активов, замороженных в результате санкций ЕС, при этом сами активы остаются заблокированными.

Ранее на Украине заявили о получении финпомощи от ЕС за счет российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами