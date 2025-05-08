Евросоюз хочет вложить в Украину миллиарды евро до ее вступления в объединение

Сийярто: ЕС до приема Украины внесет в бюджет деньги на ее финансирование

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель еще до вступления Украины в ЕС хочет запланировать на ближайшие семь лет средства на ее финансирование. Трансляцию вел телеканал M1.

По его словам, речь идет о сотнях миллиардов евро.

«Брюссель намерен выделить в следующем семилетнем бюджете Евросоюза отдельную главу в несколько сотен миллиардов евро на финансирование Украины, хотя Украина пока не является членом Евросоюза», — пояснил Сийярто.

Он добавил, что Венгрия не позволит заставить своих граждан платить ни за ускоренное вступление Украины в ЕС, ни за бессмысленную поддержку Киева.

До этого Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Отмечается, что в общей сложности кредит макрофинансовой помощи Украине составляет €18,1 млрд.

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.