ЕК направила Украине доходы с замороженных активов Центробанка России

Третий транш в размере €1,6 млрд, полученных от замороженных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины. Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Это третий транш, полученный ЕС после первого транша, предоставленного в июле 2024 года, и второго транша, предоставленного в апреле 2025 года. Он охватывает доходы, накопленные в первой половине 2025 года», — говорится в сообщении.

По данным комиссии, прибыль поступает от активов, замороженных в результате санкций ЕС, при этом сами активы остаются заблокированными. В ЕК добавили, что проценты по этим денежным средствам могут быть использованы для поддержки украинской стороны.

До этого представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье сообщил, что ЕС урежет четвертый в этом году транш помощи Украине почти на два миллиарда евро. По его словам, в случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ Украина получила бы €4,5 млрд.

