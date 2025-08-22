На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко исключил оппозицию из переговоров по освобождению заключенных

Лукашенко: Минск ведет переговоры по заключенным только с США
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры об освобождении ряда заключенных ведутся исключительно с Соединенными Штатами, а не с представителями белорусской оппозиции, находящимися за пределами страны. Его слова приводит БелТА.

«Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что оппозиционеры, покинувшие страну, не имеют никакого отношения к переговорам с США относительно возможного помилования ряда осужденных лиц.

На прошлой неделе в ходе телефонного разговора президент Лукашенко заверил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что работа, направленная на решение вопроса об освобождении заключенных, находящихся в белорусских исправительных учреждениях, ведется на постоянной основе и не приостанавливается.

Ранее Лукашенко помиловал 16 человек.

