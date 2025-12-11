На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге задержали мужчину, бросавшего петарды из окна в прохожих

Петербуржец бросал петарды из окна в прохожих и поплатился
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

Мужчину, метавшего петарды в людей из окна своей квартиры, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает УМВД по городу и Ленинградской области.

Сообщение о том, что из окна квартиры дома №7 на Аэродромной улице бросают петарды в прохожих, поступило в полицию Приморского района накануне днем.

На место выехали сотрудники МВД и задержали 37-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что хулиган нигде не работает и ранее был судим.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

До этого подростки обстреляли мужчину во дворе дома в Челябинске и попали на видео. Сначала молодые люди задали вопрос прохожему какой-то вопрос, после чего прозвучал выстрел, и несовершеннолетние скрылись с места происшествия. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, по предварительной информации, хулиганы стреляли из ракетницы. Их ищут.

Ранее петербуржца арестовали за нападение с газовым баллончиком на женщину с детьми.

