Назван самый популярный книжный жанр у россиян

Фэнтези стало лидером среди популярных крупных книжных жанров в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Литрес».

В топ-5 жанров также вошли детективы, фантастика, саморазвитие и психология и любовные романы. Наибольший рост интереса также показали комиксы, young adult, строительство, промышленность и приключения.

Книга Вадима Зеланда «Трансерфинг себя» стала самой популярной цифровой нон-фикшн-книгой среди россиян. «Литрес» создал рейтинг по совокупной выручке во всех моделях монетизации. В 2025 году было продано более 20 000 экземпляров произведения. Второе место в категории нон-фикшн-литературы – у бестселлера Дэвида Кэмерона Джиканди «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия». На третьем месте – работа Зеланда «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов».

Digital-автор Серж Винтеркей стал самым популярным писателем в 2025 году. Он обошел Вадима Зеланда и Сергея Лукьяненко. Также в топ-5 писателей вошли Алекс Ключевской и Виктор Дашкевич.

Ранее в России вернули новую книгу Александра Проханова после отмены.