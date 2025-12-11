На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут снять запрет на экспорт бензина

Цивилев: правительство оценит возможность снять запрет экспорта бензина и дизеля
true
true
true
close
noomcpk/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России рассматривает возможность снятия полного запрета на экспорт бензина и частичного по дизельному топливу. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, передает ТАСС.

По его словам, окончательное решение будет зависеть от состояния рынка.

«В настоящее время рассматривается возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей», — заявил он.

Министр добавил, что на данный момент ситуация с рынком топлива стабильна. Цивилев подчеркнул, что это стало возможным из-за правительственных мер, которые доказали свою эффективность.

До этого политик говорил, что российское руководство разрабатывает новые меры на рынке топлива, чтобы гарантировать достаточное предложение. По его словам, планируется обеспечить достаточное количество топлива на рынке.

С начала осени в ряде российских регионов возникла нехватка топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС). Одним из таких субъектов стала Кемеровская область, жители которой пожаловались на отсутствие бензина на заправках. Как писал портал NGS42, наиболее острый дефицит наблюдался в городе Киселевске.

Ранее россиянам рассказали, как вычислить разбавленный бензин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами