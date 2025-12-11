В России могут снять запрет на экспорт бензина

Правительство России рассматривает возможность снятия полного запрета на экспорт бензина и частичного по дизельному топливу. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, передает ТАСС.

По его словам, окончательное решение будет зависеть от состояния рынка.

«В настоящее время рассматривается возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей», — заявил он.

Министр добавил, что на данный момент ситуация с рынком топлива стабильна. Цивилев подчеркнул, что это стало возможным из-за правительственных мер, которые доказали свою эффективность.

До этого политик говорил, что российское руководство разрабатывает новые меры на рынке топлива, чтобы гарантировать достаточное предложение. По его словам, планируется обеспечить достаточное количество топлива на рынке.

С начала осени в ряде российских регионов возникла нехватка топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС). Одним из таких субъектов стала Кемеровская область, жители которой пожаловались на отсутствие бензина на заправках. Как писал портал NGS42, наиболее острый дефицит наблюдался в городе Киселевске.

