В Екатеринбурге ребенку наложили несколько швов после танца с медведем-аниматором

Mash: в Екатеринбурге ребенок получил травмы, станцевав с медведем-аниматором
Telegram-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге девочка получила глубокие порезы во время детского праздника, дотронувшись до вентилятора, встроенного в костюм аниматора. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в детской студии «Детки Непоседки». По словам родителей, во время танца ребенок случайно коснулся открытого вентилятора, который был прикреплен к костюму аниматора. У девочки началось сильное кровотечение. Пострадавшую доставили в травмпункт, где ей наложили несколько швов.

Руководитель студии вышел на связь с семьей только после получения досудебной претензии о компенсации. По словам родителей, он заявил, что денег у студии нет и суд его не пугает. Он также добавил, что по закону за безопасностью ребенка должны следить родители. Семья пострадавшей, в свою очередь, намерена обратиться в Следственный комитет и Роспотребнадзор.

До этого во Владимирской области школьнику попали в глаз лазером во время квеста. В одном из конкурсов детям нужно было попасть лазерным устройством в воздушный шарик. Один из гостей направил луч в глаз 10-летнему школьнику, мальчика госпитализировали и прооперировали.

Ранее в Приморье на 11-летнего школьника рухнуло фортепиано.

