Алиев назвал братом лидера бывшей советской республики

Президент Азербайджана Алиев обратился к лидеру народа Туркмении как к брату

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к лидеру народа Туркмении, экс-президенту республики Гурбангулы Бердымухаммедову как к брату. Об этом сообщил информационно-политический портал Caliber.az в своем Telegram-канале.

В своем обращении Алиев выразил благодарность и признательность Бердымухаммедову за приглашение на трехстороннюю встречу лидеров Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана в город Аваз. Он заявил о дружеских и братских отношениях двух государств, которые основаны на воле народов. Алиев отметил, что народы Азербайджана и Туркменистана объединяет общая история, культура, язык и религия.

«Обсуждение братскими странами вопросов в трехстороннем формате имеет очень большое значение, это принесет большую пользу и даст прекрасные результаты. Дорогой брат, еще раз выражаю вам благодарность», — сказал Алиев.

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил роль Азербайджана как «стратегического моста» между Центральной Азией и Европой. Он похвалил главу республики за его политику. Мирзиеев также рассказал, что в ближайшие месяцы будет подписано соглашение с Евросоюзом о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

