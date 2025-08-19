Президент Узбекистана похвалил главу Азербайджана Алиева

Президент Узбекистана Мирзиеев похвалил Алиева за его политику

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о готовящемся подписании Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Об этом он заявил на форуме «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития» в Ташкенте, передает «Лента.ру».

«В ближайшие месяцы подпишем соглашение с Европейским союзом. Это решение установит стратегическое партнёрство между нашим регионом и ЕС», — сказал Мирзиеев.

Он также отметил роль Азербайджана как «стратегического моста» между Центральной Азией и Европой.

«Мы ценим готовность Ильхама Алиева участвовать в новых региональных процессах», — подчеркнул он.

15 августа Ильхам Алиев отметил важность развития Зангезурского коридора, который войдет в состав значимых международных транспортных маршрутов. Также он отметил, что Азербайджан не рассматривает крушение самолета авиакомпании AZAL в Казахстане как умышленную атаку.

Ранее Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.