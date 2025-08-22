Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»

Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссию с призывом заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает словацкое издание Denník N.

В письме страны утверждают, что после последней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод поставки могут быть прерваны как минимум на пять дней. От Еврокомиссии Будапешт и Братислава хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе.

Утром 22 августа министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению ВСУ. По его словам, атака произошла ночью на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию приостановили. Дипломат расценил такие действия Киева как попытку втянуть Будапешт в войну.

До этого Украина атаковала нефтепровод «Дружба» 18 августа, что также привело к прекращению поставок. Будапешт назвал удары по венгерской энергетической инфраструктуре недопустимыми и возмутительными. Российская сторона в свою очередь отремонтировала трубопровод, после чего по нему был возобновлен транзит нефти.

Ранее МИД Украины издевательски ответил Венгрии на обвинения в обстреле Киевом нефтепровода.