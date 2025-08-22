В Европе назвали «самую сильную» гарантию безопасности Украины

Наиболее действенной гарантией безопасности для Украины станет усиление вооруженных сил страны. Об этом Би-би-си заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Самая сильная гарантия безопасности — это сильная украинская армия», — подчеркнул она.

Каллас заметила, что Украине необходимо предоставить такие гарантии безопасности, которые существуют «не только на бумаге».

До этого портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что президент России Владимир Путин во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске заявил о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины и упомянул Китай в качестве одного из таковых.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что выступает против включения Китая в число гарантов безопасности Киева, поскольку Пекин поддерживает Россию. По его словам, Китай, в частности, помог России тем, что «открыл рынок дронов».

Ранее в Китае заявили, что будут по-своему содействовать урегулированию украинского кризиса.