Властям Германии дали совет по урегулированию на Украине

Дагделен: ФРГ должна перестать помогать Украине для урегулирования конфликта
Global Look Press

Правительство Германии должно прекратить финансовую и военную помощь Украине в целях урегулирования конфликта. Такое мнение выразила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен в беседе с ТАСС.

«Наиболее разумным вкладом Германии в дело мира было бы окончательное прекращение огромных финансовых выплат и масштабных поставок оружия на Украину», — сказала она.

По ее словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отказываясь от дипломатических усилий по прекращению огня на Украине, оказал значительное влияние на международную изоляцию Германии и в целом Европы.

При этом Дагделен подчеркнула, что Берлин не является подходящим местом для проведения переговоров по урегулированию конфликта, поскольку немецкое правительство встало на сторону Киева в «прокси-войне».

Германия является вторым крупнейшим поставщиком вооружений для Украины после США. С начала специальной военной операции (СВО) она предоставила помощь Киеву на сумму около €44 млрд. Согласно проекту бюджета на 2025 год, страна планирует выделить еще около €4 млрд на военную поддержку Украины.

Ранее в России назвали ФРГ главным игроком против мира на Украине.

