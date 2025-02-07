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Названа сумма, которую Германия предоставила Украине с начала конфликта

ФРГ с начала конфликта предоставила Украине помощь в размере около €44 млрд
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Global Look Press

С начала конфликта в Украине Германия предоставила Киеву помощь на сумму примерно €44 млрд. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, слова которого передает ТАСС.

«Германия вложила почти €44 млрд в помощь с начала войны, включая не только военные, но и финансовые средства, а также расходы на размещение и поддержку беженцев из Украины. Эта сумма действительно значительная», — отметил Хебештрайт, добавив, что Германия занимает второе место после США по объему помощи Украине.

Германия является вторым крупнейшим поставщиком вооружений для Украины после США. Согласно проекту бюджета на 2025 год, страна планирует выделить около €4 млрд на военную поддержку Украины, что вдвое меньше, чем в 2024 году, однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.

4 февраля депутат бундестага Севим Дагделен призвала правительство Германии ответить за помощь Украине. Дагделен допустила, что преидент Украины Владимир Зеленский не знает, куда делись миллиарды немецких налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что Бербок задело нежелание Шольца выделять €3 млрд Украине.

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