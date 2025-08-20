В России назвали страны, которые будут мешать мирному урегулированию на Украине

Вряд ли ведущие страны Евросоюза не рады тому, что в украинском конфликте наметился прорыв, пусть и небольшой, а потому они будут придерживаться антидоговорной позиции. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов.

«Из списка европейских стран, которые будут выступать против мирного урегулирования на Украине, можно исключить Венгрию и Словакию, а также южные государства, например, Испанию, Мальту, Грецию, Кипр, которые тихо сидят и смотрят за этой большой катавасией. Ключевые драйверы ЕС, такие как Франция, Германия и Великобритания, будут выступать против мирного договора. Внутри у них даже есть конкуренция за главного антироссийского игрока, которую пока выигрывает ФРГ», — сказал политолог.

По мнению Маркелова, канцлер ФРГ Фридрих Мерц готов выступать против мирного договора между Россией и Украиной даже ценой своих рейтингов внутри страны.

«Единственная формула идеологического выживания Евросоюза — это антироссийская повестка. Я уверен, что названные европейские страны будут до последнего мешать мирному урегулированию, потому что в таком случае все жертвы, которые они принесли, были напрасны. Европейские политики просто не смогут объяснить своим гражданам, для чего было отдано так много денег, оружия, почему их экономики так сильно пострадали, если сейчас все просто разрешилось», — заключил Маркелов.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В тот же день Трамп принял глав Европы. По итогам переговоров глава Белого дома заявил о начале работы по организации встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее стало известно реальное отношение Европы к мирным переговорам по Украине.