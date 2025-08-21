На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В конгрессе США призвали предложить России членство в НАТО

Конгрессмен Гетц: Трампу нужно предложить России членство в НАТО
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует предложить России членство в НАТО для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский конгрессмен Мэтт Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News (OAN).

«У меня есть идея: предложите России членство в НАТО. Конечно, за это Трамп должен получить от [президента России Владимира] Путина все, что он хочет», — сказал конгрессмен.

Гетц добавил, что подобный вариант Трамп может использовать в качестве рычага давления на Путина. При этом, по его словам, идея о членстве России в НАТО уже давно обсуждается в политических кругах.

19 августа Трамп заявил, что СССР, а затем и Россия «были правы», не желая видеть НАТО у своих границ. Глава Белого дома напомнил, что задолго до прихода Путина к власти звучало «нет-нет» со стороны Советского Союза или РФ в вопросе продвижения Североатлантического альянса к границам.

Ранее в НАТО заявили, что Россия останется угрозой даже после завершения конфликта на Украине.

