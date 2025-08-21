Reuters назвал главные требования России по Украине

Reuters: Россия требует от Украины отказаться от Донбасса и не вступать в НАТО

Главные требования России по Украине – отказ Киева от Донбасса, отказ от вступления в НАТО, сохранение нейтралитета и отсутствие западных войск в стране. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего восточного Донбасса, отказалась от амбиций вступить в НАТО, сохраняла нейтралитет и не пускала западные войска в страну», — говорится в сообщении издания.

Как утверждают источники Reuters, Москва якобы пошла на компромисс в отношении территориальных требований к Украине, которые президент России выдвинул в июне 2024 года. Согласно тем требованиям, Киев должен был уступить все четыре области, которые являются частью РФ: Донецк и Луганск на востоке Украины, которые составляют Донбасс, а также Херсон и Запорожье на юге.

В своем новом предложении российский президент придерживается требования о том, чтобы Украина полностью вывела войска из тех районов Донбасса, которые она все еще контролирует. Однако, в свою очередь, Москва якобы готова «оставить нынешние линии фронта в Запорожье и Херсоне».

21 августа советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по существующей линии боевого соприкосновения и признанием территорий фактически утраченными.

19 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности. Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после.

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.