Организация исламского сотрудничества проведет экстренное заседание по Газе

Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в секторе Газа состоится 25 августа. Об этом говорится на сайте организации.

«Экстренное заседание проводится с целью координации совместных мер для противодействия решениям и планам, направленным на установление полного израильского контроля над сектором Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники организации обсудят возможные ответные меры на «совершаемые Израилем преступления».

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее в Израиле отчитались об итогах наземной операции в Газе с момента ее возобновления.