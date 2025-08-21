На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Организация исламского сотрудничества проведет экстренное заседание по Газе

Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества пройдет 25 августа
Reuters

Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в секторе Газа состоится 25 августа. Об этом говорится на сайте организации.

«Экстренное заседание проводится с целью координации совместных мер для противодействия решениям и планам, направленным на установление полного израильского контроля над сектором Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники организации обсудят возможные ответные меры на «совершаемые Израилем преступления».

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее в Израиле отчитались об итогах наземной операции в Газе с момента ее возобновления.

Война в Газе
