Пакистанцев будут сажать на 7 лет за воздушных змеев

Парламент пакистанской провинции Пенджаб запретил местным жителям изготовление и запуск воздушных змеев, нарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 5 млн пакистанских рупий (1,4 млн руб.). Об этом сообщает газета Express Tribune.

«Законодательное собрание Пенджаба в среду большинством голосов приняло закон о регулировании запуска воздушных змеев, вводящий на территории провинции строгие наказания и серьезные штрафы в этой сфере с целью защиты жизни людей и их собственность» - говорится в сообщении.

Как отмечается, новый закон запрещает изготовление, хранение, продажу и запуск воздушных змеев с острыми нитями. Теперь разрешено использовать только хлопковые стропы. Для производства и реализации одобренных змей введена обязательная регистрация. Все мероприятия, связанные с запуском воздушных змеев, должны быть согласованы заранее. Также установлен наградной фонд — до 5 тысяч рупий (примерно 1,4 тысячи рублей) за сообщения о нарушениях, связанных с воздушными змеями.

В Пенджабе запуск воздушных змеев и состязания на них — часть народной культуры. Во время весеннего праздника Басант люди запускают змеи, а участники соревнуются в ловкости, пытаясь перехватить и перерезать змей противника с помощью острых нитей из нейлона, проволоки и специальной стекловой манджхи. Однако из-за опасных случаев, иногда с летальным исходом, власти приняли решение запретить подобные развлечения ради обеспечения безопасности.

