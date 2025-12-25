На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пакистанцев будут сажать на 7 лет за воздушных змеев

Жителям Пакистана грозит до 7 лет тюрьмы за запуск запрещенных воздушных змеев
close
Ольга Головко/РИА Новости

Парламент пакистанской провинции Пенджаб запретил местным жителям изготовление и запуск воздушных змеев, нарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 5 млн пакистанских рупий (1,4 млн руб.). Об этом сообщает газета Express Tribune.

«Законодательное собрание Пенджаба в среду большинством голосов приняло закон о регулировании запуска воздушных змеев, вводящий на территории провинции строгие наказания и серьезные штрафы в этой сфере с целью защиты жизни людей и их собственность» - говорится в сообщении.

Как отмечается, новый закон запрещает изготовление, хранение, продажу и запуск воздушных змеев с острыми нитями. Теперь разрешено использовать только хлопковые стропы. Для производства и реализации одобренных змей введена обязательная регистрация. Все мероприятия, связанные с запуском воздушных змеев, должны быть согласованы заранее. Также установлен наградной фонд — до 5 тысяч рупий (примерно 1,4 тысячи рублей) за сообщения о нарушениях, связанных с воздушными змеями.

В Пенджабе запуск воздушных змеев и состязания на них — часть народной культуры. Во время весеннего праздника Басант люди запускают змеи, а участники соревнуются в ловкости, пытаясь перехватить и перерезать змей противника с помощью острых нитей из нейлона, проволоки и специальной стекловой манджхи. Однако из-за опасных случаев, иногда с летальным исходом, власти приняли решение запретить подобные развлечения ради обеспечения безопасности.

Ранее в Пакистане нашли древнейшие следы высокоразвитой цивилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами