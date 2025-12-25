Путин пообщался с девочкой, мечту которой исполнил на «Елке желаний»

Путин поговорил по телефону с девочкой, мечту которой исполнил на «Елке желаний»

Президент России Владимир Путин по телефону поговорил с девочкой Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Президент позвонил девочке Смахтиной Варваре десяти лет. Она загадала желание, которое он снял с «Елки желаний». Девочка хотела посетить Звездный городок, ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Ее желание было исполнено», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, дополнительно Путин организовал для ребенка посещение «Щелкунчика» в Большом театре». Песков добавил, что российский лидер поинтересовался впечатлениями ребенка, поговорил с мамой школьницы и пожелал им всего лучшего в Новом году.

Президент России в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Ранее Путин уже исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который мечтал попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с мальчиком по телефону.

Также президент подарил 11-летней девочке из Красноярского края маленького мопса.

Ранее мэр Москвы принял участие в акции «Елка желаний».