Названа продолжительность операции Израиля по захвату города Газа

«Галей ЦАХАЛ»: операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года
Israel Defense Forces via AP

Военная операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату города Газа продлится до 2026 года. Об этом сообщает израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

20 августа стало известно, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил проведение операции по захвату города Газа. По информации телеканала Kan, в ходе операции, получившей название «Колесницы Гидеона 2», власти планируют мобилизацию резервистов.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

До этого кабинет безопасности Израиля одобрил план Нетаньяху по установлению контроля израильской армии над сектором Газа.

Ранее стало известно, что в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.

