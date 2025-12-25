Родители заплатят 500 тысяч рублей школьнику, которого порезали ножом их дети

На Урале два школьника ударили друга ножом в спину и остались безнаказанными

В Свердловской области родители двух школьников заплатят по 125 тыс. рублей компенсации морального вреда за устроенную их детьми поножовщину. Об этом стало известно kp.ru.

Верхнепышминский городской суд полностью удовлетворил иск на сумму 500 тыс. рублей в пользу 13-летнего Жени, которого дважды ударили ножом в спину его одноклассники Ваня и Артем.

В мае этого года трое друзей зашли в заброшенное здание в Верхней Пышме. Там мальчики, дружившие около шести лет, поссорились, когда Ваня начал обзывать мать Жени. Тот разозлился, а Артем подошел сзади и нанес два ножевых удара в спину.

Затем обидчики убежали, оставив Женю истекать кровью. В результате ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии с пробитым легким.

СК возбудил дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему), но прекратил из-за того, что виновные не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

«Подростки и их родители принесли извинения», — отметила мать пострадавшего.

По ее словам, сына пришлось перевести в другую школу, так как он не мог продолжать учиться со своими обидчиком и его приятелями в одном классе из-за продолжающегося буллинга и сильного стресса. Однако юрист ответчиков может подать апелляцию, ссылаясь на отсутствие расходов на платного психолога.

Ранее суд в Тюменской области обязал мать заплатить за брошенный ее ребенком в другого камень.