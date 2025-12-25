На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родители заплатят 500 тысяч рублей школьнику, которого порезали ножом их дети

На Урале два школьника ударили друга ножом в спину и остались безнаказанными
true
true
true
close
Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области родители двух школьников заплатят по 125 тыс. рублей компенсации морального вреда за устроенную их детьми поножовщину. Об этом стало известно kp.ru.

Верхнепышминский городской суд полностью удовлетворил иск на сумму 500 тыс. рублей в пользу 13-летнего Жени, которого дважды ударили ножом в спину его одноклассники Ваня и Артем.

В мае этого года трое друзей зашли в заброшенное здание в Верхней Пышме. Там мальчики, дружившие около шести лет, поссорились, когда Ваня начал обзывать мать Жени. Тот разозлился, а Артем подошел сзади и нанес два ножевых удара в спину.

Затем обидчики убежали, оставив Женю истекать кровью. В результате ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии с пробитым легким.

СК возбудил дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему), но прекратил из-за того, что виновные не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

«Подростки и их родители принесли извинения», — отметила мать пострадавшего.

По ее словам, сына пришлось перевести в другую школу, так как он не мог продолжать учиться со своими обидчиком и его приятелями в одном классе из-за продолжающегося буллинга и сильного стресса. Однако юрист ответчиков может подать апелляцию, ссылаясь на отсутствие расходов на платного психолога.

Ранее суд в Тюменской области обязал мать заплатить за брошенный ее ребенком в другого камень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами