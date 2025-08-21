На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил нежелание Трампа встречаться с Путиным и Зеленским

Американист Васильев: для Трампа опасно встречаться с Путиным и Зеленским вместе
true
true
true
close
Global Look Press

Стремление американского президента Дональда Трампа дистанцироваться от будущих переговоров российского и украинского коллег может быть связано с тем, что он несет серьезные репутационные издержки из-за пробуксовывающего урегулирования. Такое мнение выразил в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Владимир Васильев, комментируя последние новости о трамповских планах.

«Трамп прекрасно понимает, что в краткосрочной перспективе встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского маловероятна. При этом занять какую-то конкретную позицию, пророссийскую либо проукраинскую, он не может, это политически накладно для него. Что же касается роли арбитра, то она ему пока не слишком хорошо дается. Вспомните, сколько было прогнозов после встречи Трампа с Путиным на Аляске: вот, мол, на днях уже будут переговоры президентов России и Украины. В итоге все это затянулось на неопределенный срок», — напомнил эксперт.

Одновременно с этим, подчеркивает политолог, на Трампа давит и американская пресса, постоянно реанимирующая его давние слова о способности урегулировать конфликт за 24 часа, и в целом внутриполитическая ситуация в США.

«Президент не хочет оказаться в ситуации, когда его обвинят в пристрастности. Портить вроде бы налаживающиеся отношения с Москвой — невыгодно. Но и выступить против Киева — значит, навлечь со стороны оппонентов обвинения в «сливании» и союзника, и американских геополитических интересов. Получается, что после предвыборных обещаний, после оптимизма по следам встречи на Аляске, воз и ныне там. И, чтобы минимизировать серьезные политические издержки, Трампу проще сейчас, как говорится, умыть руки», — заключил Васильев.

Британское издание The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер намерен встретиться одновременно с Путиным и Зеленским только после того, они проведут двусторонние переговоры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие встречи президентов России и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами