Политолог объяснил нежелание Трампа встречаться с Путиным и Зеленским

Стремление американского президента Дональда Трампа дистанцироваться от будущих переговоров российского и украинского коллег может быть связано с тем, что он несет серьезные репутационные издержки из-за пробуксовывающего урегулирования. Такое мнение выразил в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Владимир Васильев, комментируя последние новости о трамповских планах.

«Трамп прекрасно понимает, что в краткосрочной перспективе встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского маловероятна. При этом занять какую-то конкретную позицию, пророссийскую либо проукраинскую, он не может, это политически накладно для него. Что же касается роли арбитра, то она ему пока не слишком хорошо дается. Вспомните, сколько было прогнозов после встречи Трампа с Путиным на Аляске: вот, мол, на днях уже будут переговоры президентов России и Украины. В итоге все это затянулось на неопределенный срок», — напомнил эксперт.

Одновременно с этим, подчеркивает политолог, на Трампа давит и американская пресса, постоянно реанимирующая его давние слова о способности урегулировать конфликт за 24 часа, и в целом внутриполитическая ситуация в США.

«Президент не хочет оказаться в ситуации, когда его обвинят в пристрастности. Портить вроде бы налаживающиеся отношения с Москвой — невыгодно. Но и выступить против Киева — значит, навлечь со стороны оппонентов обвинения в «сливании» и союзника, и американских геополитических интересов. Получается, что после предвыборных обещаний, после оптимизма по следам встречи на Аляске, воз и ныне там. И, чтобы минимизировать серьезные политические издержки, Трампу проще сейчас, как говорится, умыть руки», — заключил Васильев.

Британское издание The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер намерен встретиться одновременно с Путиным и Зеленским только после того, они проведут двусторонние переговоры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие встречи президентов России и Украины.