Эстония ввела запрет на импорт изобутана из России

Цахкна: Эстония ввела запрет на импорт изобутана из РФ и Белоруссии
Depositphotos

Правительство Эстонии ввело запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, передает ERR.

«Мы утвердили постановление о запрете импорта изобутана из России и Белоруссии. Это решение Эстония приняла в рамках национальных санкций, но мы также добиваемся этого на уровне ЕС», — сказал он.

Цахкна пояснил, что несмотря на запрет Евросоюза закупать газ из РФ и Белоруссии, импорт СПГ был продолжен под видом бутана.

Недавно сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что 72 его коллеги в сенате США поддержали законопроект о введении новых санкций против России. Согласно документу, меры включают 500-процентные пошлины на импорт из государств, закупающих у России нефть, газ и уран. Дополнительные санкции запретят гражданам США приобретать российский суверенный долг.

В свою очередь президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия пакета санкций против России, введенного его предшественником Джо Байденом.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный режим на восемь позиций.

