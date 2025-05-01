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Сенат США поддержал законопроект о новых санкциях против России

Грэм: Сенат США поддержал пошлины в 500% для стран, закупающих нефть и газ из РФ
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Nathan Howard/Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что 72 его коллеги в Сенате США поддержали законопроект о введении новых санкций против России. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно документу, меры включают 500-процентные пошлины на импорт из государств, закупающих у России нефть, газ и уран. Дополнительные санкции запретят гражданам США приобретать российский суверенный долг. Законопроект может вступить в силу, если российские власти не начнут «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине.

«Я хочу договориться о прекращении войны достойно и справедливо», — заявил Грэм.

27 апреля госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США не вводят новые санкции в отношении Российской Федерации, поскольку надеются урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем.

При этом президент США Дональд Трамп 12 апреля подписал указ о продлении на год действие пакета санкций против России, введенного его предшественником Джо Байденом.

Ранее Владимир Зеленский призвал «заставить» Россию начать переговоры.

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