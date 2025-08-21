Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирный процесс по Украине

Действия так называемой «коалиции желающих» стран Европы направлены на подрыв продолжающегося процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

19 августа в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий.

Уточнялось, что желание продолжать поддержку Украины выразили не только европейские страны, но и лидеры Канады, Японии, Турции и Новой Зеландии. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что далеко не все страны из «коалиции желающих» готовы на это и есть государства, которые никоим образом не хотят своего военного присутствия на Украине, подчеркнув, что Польша не намерена направлять своих военных.

