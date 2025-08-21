На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирный процесс по Украине

Лавров: действия коалиции желающих нацелены на подрыв прогресса по Украине
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Действия так называемой «коалиции желающих» стран Европы направлены на подрыв продолжающегося процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

19 августа в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий.

Уточнялось, что желание продолжать поддержку Украины выразили не только европейские страны, но и лидеры Канады, Японии, Турции и Новой Зеландии. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что далеко не все страны из «коалиции желающих» готовы на это и есть государства, которые никоим образом не хотят своего военного присутствия на Украине, подчеркнув, что Польша не намерена направлять своих военных.

Ранее в США раскрыли суть переговоров между Россией и Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
