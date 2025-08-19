На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Коалиция желающих» подтвердила готовность дальше поддерживать Украину

Туск: «коалиция желающих» заявила о продолжении военной поддержки Украины
true
true
true
close
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Лидеры стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», подтвердили необходимость дальнейшей военной поддержки Украины. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам телеконференции коалиции.

Он отметил, что желание продолжать поддержку Украины выразили не только европейские страны, но и лидеры Канады, Японии, Турции и Новой Зеландии.

«Все хотят мира, никто не хочет капитуляции Украины, и президент [США Дональд] Трамп представил реалистичную оценку своих усилий по прекращению войны», — написал Туск.

19 августа состоялась онлайн-встреча участников «коалиции желающих». Главной темой обсуждения стал украинский конфликт. Сопредседателями стали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления представителей «коалиции желающих», в том числе о возможном размещении на Украине западного военного контингента, направлены на подрыв мирных усилий России и США. В особенности Захарова выделила англичан, которые «прочно удерживают» своих подопечных из Киева на антироссийском курсе. По ее словам, в Лондоне «одержимы» стремлением постоянно повышать ставки в конфликте и подталкивают партнеров по НАТО к эскалации.

Ранее стало известно, какие пункты планируется включить в гарантии безопасности Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами