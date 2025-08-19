Лидеры стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», подтвердили необходимость дальнейшей военной поддержки Украины. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам телеконференции коалиции.

Он отметил, что желание продолжать поддержку Украины выразили не только европейские страны, но и лидеры Канады, Японии, Турции и Новой Зеландии.

«Все хотят мира, никто не хочет капитуляции Украины, и президент [США Дональд] Трамп представил реалистичную оценку своих усилий по прекращению войны», — написал Туск.

19 августа состоялась онлайн-встреча участников «коалиции желающих». Главной темой обсуждения стал украинский конфликт. Сопредседателями стали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления представителей «коалиции желающих», в том числе о возможном размещении на Украине западного военного контингента, направлены на подрыв мирных усилий России и США. В особенности Захарова выделила англичан, которые «прочно удерживают» своих подопечных из Киева на антироссийском курсе. По ее словам, в Лондоне «одержимы» стремлением постоянно повышать ставки в конфликте и подталкивают партнеров по НАТО к эскалации.

Ранее стало известно, какие пункты планируется включить в гарантии безопасности Киеву.