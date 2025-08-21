В США раскрыли суть переговоров между Россией и Украиной. Чего хотят Москва и Киев?

Статуя Свободы с флагом Украины в саду посольства Франции в Вашингтоне, 18 августа 2025 года

Вэнс назвал гарантии и территории главными вопросами для мира на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон получил подробности переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Украина хочет получить гарантии безопасности и быть уверенной «в своей территориальной целостности в будущем», а «русские хотят определенные территории», большую часть которых уже контролируют. Ранее западные СМИ писали о позиции РФ, в которую входит признание русского языка на Украине и отмена санкций. Что еще известно об условиях сторон — в материале «Газеты.Ru».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон получил детали переговорных позиций России и Украины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца», — подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США добавил, что в проблеме украинского урегулирования есть «два больших вопроса, которые остаются без ответа» .

«Во-первых, Украина хочет быть уверена, что Россия больше не вторгнется на ее территорию. Она хочет быть уверена, что ее территориальная целостность будет сохраняться в будущем. Россияне хотят получить определенные территории, большую часть которых они уже заняли, но часть которых еще нет», — сказал он.

Он подчеркнул, что «именно в этом и заключается суть переговоров». Джей Ди Вэнс также выразил мнение, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут достичь соглашения по территориальным вопросам и гарантиям безопасности на личной встрече.

При этом 19 августа газета The New York Times сообщила, что «российский лидер, вероятно, встретится со своим украинским коллегой только для того, чтобы принять капитуляцию».

Позиция России

Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 августа подчеркнул, что территориальные изменения будут неотъемлемой частью урегулирования конфликта на Украине.

«Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей», — заявил глава МИД РФ в интервью каналу «Россия 24».

Британская газета Financial Times и агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме раскрыли основные требования Москвы по урегулированию на Украине:

— Украина должна вывести свои войска с территории ДНР и ЛНР, взамен фиксируется заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

— Россия в ответ покинет занятые территории в Сумской и Харьковской областях.

— Формальное признание российского суверенитета над Крымом.

— Отмена антироссийских санкций.

— Украина отказывается от вступления в НАТО, но может получить гарантии безопасности от Запада в другой форме.

Отмечается, что такие требования были выдвинуты президентом РФ Владимиром Путиным на саммите с американским лидеров Дональдом Трампом на Аляске 15 августа.

При этом газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников 17 августа сообщила, что Путин во время встречи на Аляске с президентом США также потребовал официального статуса для русского языка на Украине и гарантий безопасности для православных церквей, связанных с РПЦ.

Требования Украины

Издание Politico ранее раскрыло ключевые требования Киева по урегулированию, которые украинская сторона выдвинула перед переговорами президентов США и России.

— Киев готов обсуждать возможный обмен территориями только при условии, что Москва согласится на прекращение огня.

— Украина настаивает на компенсации ущерба в размере от $500 млрд до $1 трлн, при том что в Европе заморожено не менее $200 млрд российских активов.

— После того как президент США исключил вариант вступления Украины в НАТО, Киев требует получить альтернативные гарантии безопасности.

— Сохранение санкций против России.

— Украина требует обмена пленными по формуле «всех на всех» и возвращения гражданских лиц домой.

Встреча президентов РФ и Украины

После переговоров с Зеленским и лидерами стран ЕС Трамп позвонил Путину и сообщил о начале подготовки встречи президентов РФ и Украины.

Место встречи: где может пройти трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского? Европейские лидеры предложили Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому провести потенциальную... 18 августа 17:06

При этом американский президент подчеркнул, что не намерен участвовать в их первом личном саммите. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры состоятся в ближайшие две недели, а Эммануэль Макрон говорил о «ближайших днях».

Пока что точные дата и место саммита остаются неизвестными. По данным AFP, Москва предлагала провести переговоры в российской столице, но Киев отказался. 19 августа Владимир Зеленский подтвердил, что получил предложение о двусторонней встрече с Путиным перед возможным трехсторонним форматом с участием Трампа и согласился. Украинский лидер отметил, что диалог должен состояться «без условий».

При этом в Кремле пока не подтвердили наличие договоренностей по потенциальной встрече президентов.