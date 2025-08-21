В Белоруссии рассказали о планах внедрить в РК «Полонез» ядерные боеголовки

Власти Белоруссии изучают возможность оснащения ракетного комплекса «Полонез» ядерными боеголовками. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает БелТА.

«Сегодня это современнейший комплекс… Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками», — заявил он.

Вольфович отметил, что ракетная отрасль военно-промышленного комплекса является относительно молодой.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросу ракетного строительства заявил, что военные угрозы со стороны западных соседей Белоруссии вынуждают заниматься вопросами обороноспособности республики и России.

Он добавил, что при учете форм и методов ведения боевых действий в современных условиях нужно определить вектор и способы движения в этом направлении.

Ранее в Белоруссии рассказали об обстановке у воздушных границ республики.