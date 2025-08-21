На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что Запад вынуждает Белоруссию заниматься обороной

Лукашенко: военные угрозы Запада вынуждают Белоруссию заниматься обороной
Vasily Fedosenko/Reuters

Военные угрозы со стороны западных соседей Белоруссии вынуждают заниматься вопросами обороноспособности республики и России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросу ракетного строительства, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Динамика уровня военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу обороноспособности», — заявил он.

По словам Лукашенко, власти действуют эффективно, исходя из имеющихся финансовых ресурсов. Он добавил, что при учете форм и методов ведения боевых действий в современных условиях нужно определить вектор и способы движения в этом направлении.

До этого Министерство иностранных дел Польши отвергло предложение Белоруссии по возобновлению диалога между военными ведомствами двух стран. В заявлении Варшава снова обвинила Минск в миграционном кризисе на границе между странами, а также в поддержке РФ в конфликте с Украиной.

Ранее в Белоруссии рассказали об обстановке у воздушных границ республики.

