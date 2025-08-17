На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии рассказали об обстановке у воздушных границ республики

Минобороны Белоруссии: ситуация у воздушных границ республики остается сложной
Ситуация вокруг воздушного пространства Белоруссии остается сложной из-за действий стран — членов НАТО. Об этом в ходе интервью для телекомпании «ВоенТВ» заявил начальник штаба управления авиации — первый заместитель начальника авиации республики Андрей Рачков.

По его словам, в настоящее время государства Североатлантического альянса используют весь имеющийся у них арсенал разведывательной авиации. Над их территорией ежедневно наблюдаются от шести до 12 полетов соответствующих воздушных судов и летательных аппаратов. Более того, фиксируются групповые полеты тактической авиации Военно-воздушных сил Польши и иных стран НАТО.

«Обстановка очень сложная для контроля территории воздушного пространства Республики Беларусь», — подчеркнул Рачков.

Как он сказал, ситуацию вдоль государственной границы Белоруссии также нельзя назвать спокойной. Специалисты отмечают полеты дронов и легкомоторной авиации, цель которых заключается в анализе происходящего на территории республики.

«Они обеспокоены нашим уровнем боевой подготовки», — сказал начальник штаба управления авиации.

Рачков добавил, что военнослужащие принимают все необходимые меры для предотвращения случаев нарушения государственной границы.

Ранее белорусские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Минском.

