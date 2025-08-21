На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

Зеленский: Украина не признает потерю территорий и не выведет войска из Донбасса
Julia Demaree Nikhinson/AP

Украинская сторона не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство «РБК-Украина».

«Если мы говорим о выходе с востока, мы не можем этого сделать», — заявил он.

По его словам, вопрос о выводе солдат с территории затрагивает вопрос не только конституции страны, но и выживания. Он добавил, что вопрос затрагивает наиболее сильные защитные рубежи.

Украинский лидер добавил, что не рассматривает Сумскую и Николаевскую области в качестве объектов обмена, потому что считает их слишком незначительными. Он подчеркнул, что заводить диалог об обмене территориями возможно только после того, как все требования будут обозначены.

Зеленский подчеркнул, что Киев юридически не признает оккупацию своих территорий.

До этого президент Украины обвинил российского лидера Владимира Путина в желании «продать воздух» Киеву, предлагая выйти с территории Донбасса в обмен на остановку боевых действий. Он оценил соответствующее предложение как «вброс». По мнению Зеленского, Россия просто не хочет закачивать конфликт.

Ранее в Киеве назвали предпочтительные места возможного саммита с Россией.

