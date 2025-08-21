Зеленский высказался о карте с территориями Украины в Белом доме

Зеленский: на установленной в Белом доме карте с территориями Украины были ошибки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привез в Белый дом карту Украины с обозначением обстановки на поле боя, однако американцы уже приготовили собственный экземпляр, на котором, однако, были ошибки. Об этом сообщает «Укринформ».

«У нас была карта с обозначением обстановки на поле боя. У нас была не только карта, у нас было много информации <…> Когда мы приехали, у них уже была своя карта. Я сказал, что хотел бы показать, что сейчас происходит на поле боя», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что готов был обозначить ситуацию на любой из карт, поскольку «прекрасно владеет информацией». Также Зеленский заметил, что на представленной американцами карте якобы были ошибки.

Речь идет о процентном соотношении территорий, которые находятся под контролем ВС РФ, рассказал политик.

18 августа во время встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете была развернута карта Украины. По данным Би-би-си, восточная часть территории страны, которую в настоящий момент контролируют ВС России, оказалась окрашена розовым цветом.

На фоне этой карты с утраченными Украиной территориями был сделан снимок с Трампом и Зеленским, на котором глава Белого дома что-то говорит украинскому коллеге.

Ранее в России назвали карту Украины в Белом доме оплеухой Зеленскому.