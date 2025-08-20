На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли, как Трамп унизил фон дер Ляйен в Белом доме

Steigan: Трамп не узнал президента Финляндии в Белом доме и унизил фон дер Ляйен
Alexander Drago/Reuters

Президент США Дональд Трамп не узнал президента Финляндии Александра Стубба на встрече с Белом доме, а также унизил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом пишет норвежская газета Steigan.

«Бессмысленно даже вдаваться в подробности, но на встрече было много мелких унизительных моментов: от того, что Трамп явно не узнал президента Финляндии (он не смог его найти, хотя сидел прямо перед ним), до того, как Трамп унижал Урсулу, которая пришла с заранее написанной фразой о похищении украинских детей россиянами», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, Трамп «заставил замолчать» Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что они встретились, чтобы поговорить о другом, а именно о том, что ваша пропаганда здесь неуместна и нежелательна

Steigan также пишет, что Трамп лично не приветствовал ни одного из европейских посланников по прибытии.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Известно, что в Вашингтоне обсуждались гарантии безопасности для Украины. Трамп заверил, что Штаты помогут в их обеспечении, но подчеркнул, что основная ответственность должна лечь на европейские страны. Лидеры Евросоюза поддержали идею коллективных гарантий, не связанных напрямую с членством Киева в НАТО.

Ранее в Британии рассказали о напряженном моменте на встрече Трампа и Зеленского.

