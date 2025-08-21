Лидеры стран Европейского союза намерены публично поддержать инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, чтобы возложить на Россию любые неудачи во время переговоров. Об этом сообщает брюссельское издание американской газеты Politico.

В публикации подчеркивается, что европейские политики не верят в искренность намерений России завершить украинский конфликт. Поэтому они придерживаются стратегии потакания Трампу и расхваливания его инициатив. По их замыслу, через некоторое время президент США придет к точно такому же выводу относительно российской стороны и поймет, что необходимо занять более жесткую позицию по отношению к Москве.

21 августа лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что проведение в Будапеште трехсторонней встречи глав России, США и Украины станет колоссальной насмешкой над Европейским союзом.

Ранее была раскрыта тактика европейских лидеров на переговорах с Трампом в Белом доме.