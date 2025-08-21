На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Politico сообщило о намерении ЕС превратить мирные инициативы Трампа в ловушку для России

Politico: Евросоюз хочет превратить инициативы Трампа в ловушку для России
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Лидеры стран Европейского союза намерены публично поддержать инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, чтобы возложить на Россию любые неудачи во время переговоров. Об этом сообщает брюссельское издание американской газеты Politico.

В публикации подчеркивается, что европейские политики не верят в искренность намерений России завершить украинский конфликт. Поэтому они придерживаются стратегии потакания Трампу и расхваливания его инициатив. По их замыслу, через некоторое время президент США придет к точно такому же выводу относительно российской стороны и поймет, что необходимо занять более жесткую позицию по отношению к Москве.

21 августа лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что проведение в Будапеште трехсторонней встречи глав России, США и Украины станет колоссальной насмешкой над Европейским союзом.

Ранее была раскрыта тактика европейских лидеров на переговорах с Трампом в Белом доме.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами